После удара 16-летнего британца его 25-летнему земляку удалили четвертую часть черепа

Трагедия произошла в прошлом феврале в городе Бидефорд (графство Девон, Англия). Узнав о случившемся около 500 человек организовали в честь Стивена марш протеста на улицах города с требованием очистить город от антисоциального поведения. 10 февраля суд вынес приговор.

25-летний Стивен Клоак возвращался домой из китайского магазинчика, держа в руках еду на вынос, ему навстречу шла компания, в которой был Джек Хоббс, употребивший до этого пиво и ликер самбуку (38-42 градуса). Стивен сегодня не может рассказать подробности инцидента, поскольку он уже не помнит его, впрочем, как и многих других подробностей из своей прошлой жизни.

Хоббс же утверждает, что «подумал, что он собирается ударить меня, потому что у него был угрожающий взгляд». Как бы там ни было, после двух ударов Хоббса Стивен упал на землю, стукнувшись головой. Трагедия произошла в двух шагах от дома Стивена. Хоббс ушел, однако спустя мгновение вернулся и, как герой, положил ногу на голову лежащего Стивена, приказав своим дружкам держать рот на замке по поводу случившегося.

В результате травмы Стивену пришлось удалить часть черепа, чтобы предотвратить смертельное сдавливание мозга. Сейчас четвертая часть черепа Стивена состоит из титана. По словам мамы Стивена, ее сын теперь не может заниматься спортом. Он никогда полностью не восстановится от полученной травмы.

Судья Филипп Вассалл сообщил подсудимому, что тому просто повезло, что Стивен не погиб, в этом случае Хоббс обвинялся бы уже по статье «убийство».

Хоббса, которому уже 17, приговорили 10 февраля к 5 годам заключения в связи с умышленным причинением тяжких телесных повреждений. Однако он выйдет на свободу уже спустя 30 месяцев, пишет dailymail.co.uk, по так называемой лицензии (условно-досрочное освобождение с обязательным мониторингом со стороны специальных служб – В.К.).

Владимир Казанков