После трагедии 24 июля «Парада любви» в Германии больше не будет

Количество пострадавших в давке на музыкальном фестивале Love Parade на западе Германии превысило 500 человек. Трагедия произошла в минувшую субботу. Из-за большого скопления людей в тоннеле погибли 19 человек. Сейчас прокуратура продолжает расследование, а мэр Дуйсбурга – города, где произошла трагедия – уже заявил, что готов взять ответственность на себя.

Знаменитая на весь мир дискотека под открытым небом начиналась 20 лет назад в самом сердце Берлина — в парке Тиргартен на площади Большая Звезда рядом с колонной Победы. «Парад любви» быстро набрал обороты и в 1999 году на него уже приехали 1,5 миллиона человек. Из соображений безопасности несколько лет фестиваль не проводили, но в 2006 ситуация вновь повторилась. На дискотеке опять собралось больше миллиона молодых людей. Именно тогда и решили перенести Love Parade из столицы на запад Германии.

Последние годы гигантская техно-тусовка проходила в Рурском регионе. Нынешняя в Дуйсбурге оказалась роковой. На территории бывшей товарной станции опять собралось около миллиона. Правда, желающих было гораздо больше. Все они пытались пройти на праздник через длинный тоннель. Для 19 человек этот путь оказался последним. Еще четыре сотни увезли в больницы. Сегодня это трагическая новость номер один для всей Германии.

Дорис Камм, житель Дуйсбурга (Германия):

Целый город находится в состоянии шока, люди ни о чем больше не говорят. Мы опустошены и спрашиваем, как это могло случиться.

Херменн-Йозеф Кристоф, житель Дуйсбурга (Германия):

Надо все проанализировать, выяснить, кто виновен. Если коммерческие причины привели к тому, что безопасность не обеспечили — это наказуемо по закону. Например, если площадка не была рассчитана на 1,5 миллиона человек — это недопустимо.

Поначалу участники Парада любви — те, которые заняли места пораньше — ничего не знали о трагедии. Специально созданный кризисный штаб принял решение не прерывать мероприятия, чтобы избежать новой волны паники. В такой ситуации это было единственно правильным решением. Пока в эпицентре праздника гремела музыка, на периферии уже работали спасатели.

Маркус Йок, хирург Центральной больницы Дуйсбурга (Германия):

Ночь началась вполне спокойно, но затем внезапно начали поступать тяжело травмированные пациенты. Двух человек, которых доставила служба «скорой помощи», срочно доставили в реанимацию. Но люди все поступали и поступали, и мы оперировали всю ночь.

Сегодня жители Германии несут цветы и зажигают свечи на место трагедии, которая унесла 19 жизней. Автор идеи фестиваля — известный ди-джей и музыкант доктор Мотте — уже обвинил в случившемся организаторов и полицию. По его мнению, именно они грубо нарушили меры безопасности. Ведь такое количество участников дискотеки было вполне ожидаемым.

«Доктор Мотте», основатель фестиваля «Парад любви»:

Я размышлял, и я вспоминал Берлин, где зародился Парад любви — что мы сделали и что теперь в Дуйсбурге. И я вынужден признать: действительно грустно видеть, что люди хотят только получать деньги.

Райнер Шаллер, организатор фестиваля «Парад любви»:

Мне не хватает слов, чтобы описать тот ужас, что я испытал. «Парад любви» всегда был мирным и веселым праздником. Однако теперь о его славном прошлом никто и не вспомнит. После всего, что произошло, я могу сказать: в этом году мы проводили фестиваль в последний раз.

Немецкие газеты в этот понедельник очень похожи друг на друга. На первых полосах — исключительно информация о трагедии в Дуйсбурге. Главный вопрос — кто ответит за ЧП, о котором сегодня говорит весь мир. Ведь среди погибших граждане не только Германии, но и Нидерландов, Италии, Китая, Боснии, Австралии и Испании. Впрочем, ясно в этой трагической истории пока лишь одно — Парад любви в Дуйсбурге станет последним в истории страны. Об этом уже официально объявили организаторы фестиваля.