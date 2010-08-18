После теракта в Пятигорске правоохранители обнаружили пакет с гранатой и патронами в Москве

В связи с терактом в Пятигорске милицию Москвы перевели на усиленный режим несения службы.

Под особую охрану взяли метро, вокзалы, аэропорты и другие места массового скопления людей.

Усилен контроль на въездах в город. Утром на юго-востоке Москвы правоохранители обнаружили пакет с гранатой и патроны.

Напомним, накануне в центре Пятигорска была подорвана машина, припаркованная у кафе. Водителя в автомобиле не было. На месте взрыва образовалась воронка диаметром два метра. Мощность взрывного устройства составляла до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 30 человек. 23 остаются в больницах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».