После отдыха в Турции с начала мая умерли 7 российских туристов

39-летний турист из Барнаула Алексей Рогачев в минувшее воскресенье скончался в Москве после остановки сердца - по словам родных, врачи не смогли остановить сепсис внутренних органов.

С женой Алексей Рогачев отдыхал на турецком курорте Алания, пока ему 2 июля не стало плохо. Турецкие врачи поставили туристу диагноз «острая почечная недостаточность, панкреонекроз». Был проведен гемодиализ - очистка крови при помощи специальной установки. В состоянии искусственной комы Рогачев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 14 июля он был переведен в Москву.

29 мая умер 34-летний жителя города Коркино. Он находился с семьей на отдыхе в отеле города Сиде, где употребил некачественный алкоголь.

В конце мая после вечеринки на яхте в Бодруме 21 россиянин отравился поддельным виски. Люди обратились в больницы с жалобами на плохое самочувствие: тошноту, головокружение, рвоту слабость. Большинство туристов были отпущены из лечебных заведений после оказания медицинской помощи.



Первой в Турции умерла Мария Шаляпина, позже скончались еще двое россиян - Айгуль Заляева и Александр Жучков. Через несколько дней в московской больнице от последствий отравления метиловым спиртом в больнице скончалась Марина Шевелева.



В начале июля в университетской больнице «Акдениз» в Анталье скончалась пятая туристка - Виктория Николаева полтора месяца находилась в коме.