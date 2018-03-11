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После обрушения кровли в Гомеле закрыли ещё один каток с целью проверки безопасности

11 марта 2018 12:45
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Новости Беларуси. В Гомеле закрыли еще один ледовый каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обрушения кровли в Гомеле закрыли ещё один каток с целью проверки безопасности -1

Это сделано для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте. ЧП произошло во время сеанса катания.

После обрушения кровли в Гомеле закрыли ещё один каток с целью проверки безопасности -3

5 человек были доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. После осмотра медиками четверо из них, включая двух детей, были отпущены домой, одна женщина госпитализирована.

После обрушения кровли в Гомеле закрыли ещё один каток с целью проверки безопасности -5

После обрушения кровли в Гомеле закрыли ещё один каток с целью проверки безопасности -7

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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