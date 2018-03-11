После обрушения кровли в Гомеле закрыли ещё один каток с целью проверки безопасности

Новости Беларуси. В Гомеле закрыли еще один ледовый каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле закрыли еще один ледовый каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сделано для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте. ЧП произошло во время сеанса катания.
5 человек были доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. После осмотра медиками четверо из них, включая двух детей, были отпущены домой, одна женщина госпитализирована.