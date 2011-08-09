После крушения самолета Ан-24 Минтранспорта России хочет запретить использовать Ан-24 на регулярных рейсах с 2012 года

В последнее время участились несчастные случаи с участием этого типа лайнеров.

Так, в Благовещенске при аварийной посадке развалился очередной российский самолет. На борту лайнера находились 36 человек. Пострадали 12 человек, среди которых и трехлетний ребенок. Причиной аварийной посадки стала плохая видимость и сильный ветер. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего у него оторвались шасси и левое крыло, пострадал двигатель.

Неприятные инциденты с Ан-24 происходили и ранее. В июле 2011 года самолет этого типа совершил аварийную посадку на Обь, в результате чего погибли семь пассажиров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».