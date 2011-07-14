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После крушения «Булгарии» заведены уголовные дела на капитанов судов, которые не оказали помощи тонущему кораблю

14 июля 2011 14:31
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На затонувшей «Булгарии» закончены поисковые операции. Сейчас специалисты готовят оборудование для подъема судна на поверхность.

Оно находится на глубине 20 метров в двухметровом слое ила. Здесь плохая видимость и сильное течение.

Водолазы продолжают искать погибших пассажиров «Булгарии» вниз по течению. По последним данным, из воды извлекли 109 тел. До сих пор пропавшими без вести считаются 20 человек. Зона поиска расширена до Ульяновской области.

Расследование причин страшной трагедии продолжается. Под следствием находятся гендиректор компании-арендатора и старший эксперт, который выдал разрешение на эксплуатацию теплохода. Кроме того, заведены уголовные дела на капитанов двух судов, которые не оказали помощь тонущему кораблю. Им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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