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После крушения «Булгарии» из Волги извлекли уже 105 тел

14 июля 2011 08:36
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Сегодня к полудню спасатели обещают полностью завершить обследование затонувшего теплохода «Булгария». Водолазы уже осмотрели все помещения, за исключением машинного отделения: оно завалено металлическими обломками.

Поисковая операция продолжается. По последним данным, из воды извлекли 105 тел. До сих пор пропавшими без вести считаются 24 человека. Зона поиска увеличена до 190 километров вниз по течению Волги. Операцию по подъему теплохода планируют начать в воскресенье.

Тем временем, в больницы Татарстана стали поступать пострадавшие, которые в день катастрофы из-за полученного шока отказались от помощи врачей. В основном, люди обращаются с ушибами, бронхитом и психологическими проблемами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Техногенные катастрофы

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