После крушения А-310 нашли не мальчика, а девочку

Он разбился накануне неподалеку от Коморских островов.
Надежда найти выживших, говорят специалисты, есть. Ранее из воды спасли 14-летнюю девочку. Сейчас она в больнице в удовлетворительном состоянии.
Информацию йеменских СМИ о том, что были найдены живыми командир экипажа и 5-летний ребенок в местном отделении Красного Креста опровергают.
Ранее были обнаружены фрагменты фюзеляжа и тела погибших. Причины крушения пока не установлены. Среди версий — технические неполадки или плохие погодные условия.
На борту лайнера находились более 150 человек – граждане Франции и Коморских островов.