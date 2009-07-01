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После крушения А-310 нашли не мальчика, а девочку

01 июля 2009 07:41
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В Индийском океане продолжается поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета А-310.

Он разбился накануне неподалеку от Коморских островов.

Надежда найти выживших, говорят специалисты, есть. Ранее из воды спасли 14-летнюю девочку. Сейчас она в больнице в удовлетворительном состоянии.

Информацию йеменских СМИ о том, что были найдены живыми командир экипажа и 5-летний ребенок в местном отделении Красного Креста опровергают.

Ранее были обнаружены фрагменты фюзеляжа и тела погибших. Причины крушения пока не установлены. Среди версий — технические неполадки или плохие погодные условия.

На борту лайнера находились более 150 человек – граждане Франции и Коморских островов.

# происшествия

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