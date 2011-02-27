После дела Парфенкова белорусским судьям на оппозиционных сайтах угрожают «кровью детей»

Еще до суда на допросах Артем Бреус рассказывал следователям о том, что по-прежнему собирается получить в Беларуси вид на жительство и устроиться на работу. Получится ли — решал на неделе суд.

Гражданин России и Эстонии, по его же словам, только недавно приехал в Беларусь из балтийской части Родины, поэтому даже вида на жительство в нашей стране у него нет. На вопросы же о том, каким образом 19 декабря он оказался в толпе штурмующих Дом Правительства, обвиняемый утверждал: любопытство довело!

Артем Бреус, обвиняемый по делу о беспорядках 19 декабря:

Пришли с другом в город погулять, увидели движение народа, решили полюбопытствовать. Никак не предполагали, что эта акция носит агрессивный характер. Думали, что это демонстрация по случаю окончания выборов. Ну и пошли вместе с толпой… как бы для интереса…

Интерес, но уже прессы к этому суду был предсказуемо высоким. Рядом с Бреусом на скамье подсудимых еще один россиянин — Иван Гапонов. Обоим предъявлены обвинения по части 2 статьи 293. За участие в массовых беспорядках им грозит до восьми лет лишения свободы. Впрочем, сами обвиняемые вину будут отрицать до последнего, уверяя, что активного участия в митинге не принимали в принципе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

У обвинения другая версия. По ней иностранцы Бреус и Гапонов оказались в первых рядах бушующей толпы совсем не из праздного любопытства и не из-за того, что не понимают по-русски. Уже после того, как ОМОН оттеснил митингующих от дверей Дома Правительства, и один, и второй перешли в наступление... на сотрудников милиции. После просмотра видеодоказательств и допроса свидетелей, которые утверждали: и Бреус, и Гапонов наносили удары по сотрудникам милиции и их железным щитам, — в процессе произошел неожиданный поворот. Прокурор пришел к выводу, что в деле появились новые обстоятельства. В итоге суд объявил перерыв в процессе до 1 марта.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска:

С учетом показаний свидетеля, а также иных материалов дела, в ходе судебного следствия возникла необходимость нового обвинения, существенно отличающегося от ранее предъявленного обвиняемым Бреусу и Гапонову.

На основании данных обстоятельств судом по ходатайству государственного обвинителя предоставлен 7-дневный срок для составления нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также вручение процессуальных документов обвиняемому.

Кроме журналистов, среди которых половина оказались российскими, в зале суда присутствовали и представители посольства соседствующего государства. Оно и понятно, ведь за последние несколько недель тема суда над Бреусом и Гапоновым неожиданно стала топовой в российских СМИ. А рассуждения о том, что дело политизировано, причем белорусской стороной — пронеслись по всем телеканалам. Это более чем странно, с учетом того, что еще в январе вопросов к белорусскому правосудию касаемо задержанных россиян посольство не имело.

Такую странную реакцию наш источник в белорусском МИДе объяснил позицией Дмитрия Медведева. В начале февраля на встрече с правозащитниками российский президент непространно посоветовал МИДу выработать, что называется, позицию по вопросу. После этого все заявления посольства России вдруг приобрели критическую тональность.

Буквально через день после суда на брифинге в Москве официальный представитель МИД России в очередной раз заявил, что — цитата — «мотивированных обвинений против наших граждан (то есть Бреуса и Гапонова) так до сих пор и не выдвинуто». За такими заявлениями работников российского МИДа и посольства обычно следует оговорка а-ля «мы не вправе вмешиваться в судебное расследование».

«Зачем эта оговорка — понятно», — говорит кандидат юридических наук Юрий Лепешков. Ведь по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года дипагенту запрещено вмешиваться во внутренние дела государства пребывания. И он, в принципе, должен воздерживаться от любых действий, которые могут быть истолкованы как такое вмешательство. Именно поэтому, говорит юрист Лепешков, заявления о несостоятельности обвинения или о невиновности подсудимых в этом конкретном случае вполне можно расценить как давление на следствие. Причем давление не просто со стороны конкретных дипломатов России.

Юрий Лепешков, заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений БГУ:

В принципе, иногда бывают в практике случаи, когда дипломатический представитель высказывает свою позицию по тому или иному вопросу, но сопровождая оговоркой о том, что это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию государства, которое он представляет. Если он этого не делает, то все, что он сказал или сделал, расценивается как позиция того государства, которое он представляет. Так что в этой связи с моей субъективной точки зрения, наверное, подобного рода высказывания не совсем соответствуют действующим нормам международного права.

В МВД Беларуси убеждены: дело Бреуса и Гапонова не является сколь-нибудь неординарным. Это лишь одно из тех сотен преступлений, которые каждый год совершают россияне на нашей территории. Тем более странными выглядят обвинения в якобы политизации Беларусью дела россиян, на фоне того, что в самой России находится под арестом белорус Игорь Березюк. В начале февраля ему предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам на Манежной площади Москвы. Обвиняют его и по части 2 статьи 318 Уголовной кодекса Российской федерации — применение насилия в отношении представителя власти. Только за это Березюку может грозить до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Аграновский, адвокат Игоря Березюка:

Мой подзащитный Игорь Анатольевич Березюк, гражданин Беларуси, был задержан 1 февраля, а события, за которые задержали, были 11 декабря. Собственно, уже в этом заключается наша претензия. У меня складывается такое впечатление, что Игорь Анатольевич может быть назначен ответственным за всё. Там, по некоторым оценкам, было от 10 до 15 тысяч человек. Но задержан один Березюк и то почти через два месяца после случившегося.

Адвокат Дмитрий Аграновский сейчас пытается доказать: на той площади белорус оказался случайно. Но, судя по всему, совсем не последнюю роль в этом деле играет то, что сам Березюк — активный член партии «Другая Россия». Его соратники по оппозиционному блоку убеждены: Березюк — российский политический заключенный. Впрочем, все это пока не более, чем мнения сторон. Интересно другое: европейским правозащитникам дело белоруса в России, в отличие от тех же Бреуса и Гапонова, почему-то интересным не показалось.

До конца ясной в этом вопросе пока остается только позиция белорусского МИДа — никаких претензий о политизации дела Березюка российские дипломаты от наших не слышали. Оно и понятно: закон — на то и закон, чтобы быть вне политики. В том числе и закон моральный.

Корреспондент:

Говорят, прежде чем защищать Березюка, вы интересовались, имеет ли он какую-то связь с Бреусом и Гапоновым?

Дмитрий Аграновский:

Не с Бреусом и Гапоновым, а вообще с белорусскими событиями. Вы знаете, в принципе адвокат должен защищать всех, не делить на хороших и плохих, но лично мне было бы неприятно защищать людей, которые участвовали вот в этих минских погромах. Потому что, как я думаю, абсолютное большинство россиян к Александру Лукашенко относится очень хорошо, с большой симпатией и прекрасно понимает, откуда у так называемой оппозиции растут ноги.

Откуда растут ноги и кто им помогает — окончательно стало ясно сразу после 19 декабря. На неделе же выяснилось точно и еще кое-что. Например, для чего вокруг судебных процессов над обвиняемыми в массовых беспорядках создают ареол героизма и жертвенности. Суд над Василием Парфенковым прошел на прошлой неделе, и после этого на оппозиционных сайтах стали появляться сообщения для судьи и прокурора. Читать такое в эфире не стоит, но лексику мы сохранили.

Miroslava:

Ублюдки!!! Фашисты!!! А ты, Ольга Комар, нацепила сутану и вершишь бандитское судилище над настоящими героями нашай маци — Беларуси.

Тебе не спастись, когда придет время возмездия. Хорошенько запомни этого честного и скромного парня — его слезы и боль тебе отольются кровью твоих детей.

Serega:

Тебе это еще будет сниться. Смерть тебе!

Белорус:

Ну, теперь этим двум тварям (прокурору и судье) хана!

Sergey:

Все наши и ваши проблемы были бы решены завтра утром, если бы этой быдло-ряженой-судье сегодня же в своем подъезде...

Почему она так сделала? Потому что она знает, что снимет мантию и пойдет спокойно через гастроном домой…

И не надо ныть, что, мол, она не решает ничего. Пацан получил 4 года из-под ее руки, и эту руку надо вырвать. Ах, да! Мы же европейцы! Лучше с портретами на площали постоять.

Умельцы с другого сайта тут же выложили в интернете не только телефоны, но и адрес судьи, которая вела процесс Парфенкова. А закончим мысль мы сообщениями вроде этого:

Ясь:

А делать теперь только одно — жечь сволочей. Нельзя рассматривать их как нормальных людей. Ведь они же смеются и купаются в крови народа! Лично я буду гордиться, когда смогу убрать хоть одного ОМОНовца, судью, мента. Раз уж пошла грязная игра, то придется партизанить. Нож и бензин пока найти можно.

Процесс над Парфенковым, по сравнению с делом Бреуса и Гапонова, был еще совсем немедийным. Активно раскручивая информацию о якобы невиновности и непричастности россиян к событиям у Дома Правительства 19 декабря, и отдельные СМИ, и отдельные дипломаты как будто специально нагнетают обстановку. Причем в среде не только неуравновешенных белорусов, но и россиян, и украинцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

Писали об этом конфликте и в Украине, и в российских СМИ. Интерес к нему был. Насколько он был полноценным широким — это уже другой вопрос. И опять-таки, была ли здесь межгосударственная составляющая, я имею в виду интересы дипломатических структур и государственные органы, если они не предпринимали каких-то действий, это вопрос к ним, почему они спохватились только сейчас, чем это вызвано. Какой-то установкой из Москвы или обращениями родственников, близких людей, которые были задержаны. Мотивы здесь могут быть самыми разные.

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