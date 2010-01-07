Посетительница McDonald`s разгромила ресторан, прокляла его сотрудников, и убежала

В американском штате Миссури женщина устроила настоящий погром в ресторане быстрого питания McDonald`s. Клиентку привело в бешенство то, что ей отказались вернуть деньги за гамбургер, который показался покупательнице неаппетитным.

ЧП произошло в городе Канзас-Сити, где в настоящий момент полицейские ведут поиски погромщицы.

По свидетельству очевидцев, разгром забегаловки начался после курьезного конфликта из-за пустяка. Женщине не понравился купленный ею гамбургер, и она предъявила претензии персоналу. Тогда служащие предложили заменить покупку на аналогичное съестное, но это не устроило посетительницу, требовавшую назад свои деньги. Когда работники McDonald`s отказались это сделать, клиентка принялась крушить все вокруг.

В распоряжении полиции США оказалась даже видеозапись, на которой видно, как женщина бросает на прилавок ведра, разбивает стеклянную витрину и три кассовых аппарата. После этого недовольная посетительница прокляла ресторан, его сотрудников, и убежала, сообщает Infox.ru. Владельцы ресторана подсчитали, что женщина причинила McDonald`s убытки на десятки тысяч долларов.