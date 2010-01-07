Посетители развлекательных центров в Вильнюсе лишились пальто и шуб

В вильнюсские комиссариаты с каждым днем поступает все больше заявлений по поводу краж дорогих пальто и шуб в новогоднюю ночь в гардеробах развлекательных центров. В настоящее время зарегистрировано уже более 80 заявлений.

Владельцы украденных пальто отмечали Новый год в двух престижных развлекательных центрах литовской столицы. После окончания торжества в гардеробах обоих центров началась давка и беспорядок: гардеробщики не успевали обслуживать людей, и гости сами начали разбирать одежду. В результате тем, кто пришел позже, ни пальто, ни шуб уже не досталось.

Первоначальные предположения о том, что кто-то перепутал одежду, не оправдались: на сегодняшний день лишь один мужчина сообщил в полицию, что дома обнаружил на себе не свое пальто. Видимо, воспользовавшись неразберихой, воры унесли самые дорогие шубы и пальто.

В полиции отмечают, что пострадавшие продолжают подавать заявления, причем, судя по всему, их число будет еще расти, сообщают БЕЛТА.