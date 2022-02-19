Порывы ветра достигали 20 м/с. В Беларуси штормовой ветер обесточил ряд населённых пунктов

Новости Беларуси. Штормовой ветер нарушил электроснабжение в ряде населенных пунктов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативные бригады на протяжении дня привлекались к восстановительным работам. По информации на 19 февраля, серьезных ЧП не произошло.

Дерево упало на автомобиль. В Бресте из-за последствий сильного ветра к спасателям обратились 16 раз. Подробнее здесь.

Порывы ветра местами достигали 20 м/с. В некоторых районах повалены деревья. Так, на мядельской трассе для восстановления движения потребовалась помощь работников лесхоза. В течение нескольких минут после приезда специалистов водители смогли продолжить путь.