Порывистый ветер обесточил белорусские населенные пункты и оставил без кровель сельхозпостройки

Стихия оставила без электричества сотни населённых пунктов по всей республике. Больше всего пострадали восточные регионы. А под Минском, из-за шквалистого ветра и сильного ливня, пришлось даже отменить международные соревнования парашютистов.

Этот полдень стал для нее черным. В буквальном смысле. Когда небо внезапно заволокло, Мария Ильинична подумала: конец света. От страха женщина даже свечу зажгла перед образом. Все вокруг громыхало еще минут сорок.

Мария Гончарова, жительница деревни Причалесня (Гомельская область):

Фронтон обвалился и крышу снесло — занесло на ту сторону дороги. Я даже не знаю, гроза ли это была — стояла на одном месте, никуда не двигалась.

Супруг Марии Ильиничны на ненастье смотрит более прозаично. Да и какая тут лирика, если крышу в считанные минуты снесло ветром, а родовое поместье и вовсе превратилось в руины.

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А в это время в соседнем селе еще был смысл вести спасательную операцию. После того как от порывов ветра рухнул телятник, под обломками оказались полторы сотни питомцев хозяйства. До приезда спасателей молодняк спасали все, кто мог. Но схватка со стихией оказалась неравной.

Михаил Паращенко, главный зоотехник КСУП «Ботвиново»:

Мы потеряли семь голов — бычки, в живом весе порядка двух тонн.

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Однако, самый сильный удар стихии пришелся на Могилевскую область. Здесь из-за шквалистого ветра и грозы обесточены 150 населенных пунктов, около 500 трансформаторных подстанций вышли из строя, повреждены кровли, повалены деревья. А в жилом секторе региона по вине грозы произошло четыре пожара.

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Сегодня погода организовала парашютистам по-настоящему затяжной прыжок. Вроде бы спортсмены и готовы отправиться в небо — только это самое небо сегодня оказалось не в духе. Раскаты грома и молнии заставили свернуть парашюты. А международные соревнования перенести на неопределенный срок.

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У Марии Николаевны, когда погода плачет, вся посуда в доме идет в ход. Над ведром под потекшим потолком минчанка вместе с сыном и сама не раз плакала горькими слезами. Свет в ненастье здесь боятся даже включать. Ремонт двухгодичной давности канул в капризное лето. Да и ЖЭС этого дома по улице Могилевской оказался на редкость капризным.

Мария Гузней:

Сегодня потекло, звонили диспетчеру: говорят, мастера на вызовах, все заняты на заявках, никто к вам сегодня не придет.

В сильной грозе синоптики винят аномальную жару. Теплые и холодные воздушные массы сошлись в схватке, результатом чего и стали такие тяжелые последствия. Ветер в некоторых районах достигал 28 метров в секунду. Метеорологи называют такие скорости опасным явлением и предполагают, что подобные грозы не уйдут, как минимум, до конца недели.