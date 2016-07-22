Порядок в разрушенных ураганом деревнях наводят все службы Минской области

Новости Беларуси. Коммунальщики, строители, пожарные, представители областного и районных исполкомов – в Минской области продолжается работа по ликвидации последствий урагана.

Для наведения порядка в разрушенные во время урагана деревни стянуты все службы области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ежедневно для благоустройства на места выезжают более сотни спасателей.

В полном составе на субботнике и областное управление МЧС. Более чем за неделю такой помощи картина на месте бывших завалов кардинально изменилась. Основная часть работы сделана.

Первоначально задачей номер один для всех служб области была ликвидация подтоплений, восстановление линий электропередачи, расчистка дорог, ремонт крыш.

Благодаря оперативной и слаженной работе, жизнь в пострадавших от урагана районах возвращается в обычное русло.