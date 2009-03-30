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Поросят в мотоцикле обнаружили пинские пограничники

30 марта 2009 18:00
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Украинец, который перевозил в двухколесном транспорте восьмерых поросят, был задержан. Документов удостоверяющих личность перевозчика, а так же водительских прав у нарушителя при себе не оказалось. Выяснилось, что на территорию Беларуси гражданин Украины въехал нелегально. Причем, именно с целью покупки живого груза. В настоящее время мужчина задержан, а животные переданы на ответственное хранение. Если его вина будет доказана, жителю Ровенской области грозит штраф до 20 базовых величин, конфискация транспортного средства и злополучных поросят.
# происшествия

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