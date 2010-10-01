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Попытка госпереворота в Эквадоре провалилась

01 октября 2010 08:39
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Помешали простые граждане, которые поддержали президента, и вооруженные силы.

Они освободили Рафаэля Корреу из госпиталя, где его блокировали протестующие полицейские. Бойцы армейского спецподразделения прорвали кольцо бунтовщиков и эвакуировали главу государства на бронированном автомобиле.

В районе госпиталя продолжается перестрелка. Известно по меньшей мере об одном убитом и 50 раненых.

Бунт подняли военнослужащие и полицейские. Так они выступили против нового закона об ограничении положенных им денежных надбавок. Накануне они захватили казарму в Кито, несколько военных баз, заблокировали работу столичного международного аэропорта.

Правительство ввело в стране чрезвычайное положение. Мировое сообщество осудило попытку переворота и выразило поддержку президенту Эквадора.

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

В Эквадоре произошла попытка государственного переворота

# происшествия # Фотофакт

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