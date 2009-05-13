Попался на взятке

Директор подведомственного Минфину унитарного предприятия задержан за получение взятки. Одиннадцать тысяч долларов – цена вопроса за незаконную аренду подземного гаража.

Валюту передал его заместитель. На момент задержания чиновник уже сложил с себя служебные полномочия. Заказчик даже не подозревал, что отдает деньги безработному. К слову, доллары США бывший директор попытался спрятать в кармане рядом с лотерейными билетами. И, судя по показаниям, до сих пор надеется на удачу.

– Я просто делаю ремонт, у меня вот строители деньги просят за ремонт. У меня их сейчас нет. Они меня уже давно просят вернуть деньги, которые я им задолжал, – сказал задержанный.

– Он получил взятку в размере 11 тысяч долларов США от своего бывшего помощника унитарного предприятия, за решение вопроса по подписанию договора по аренде подземных гаражей по улице Кальварийской, – рассказала журналистам оперуполномоченный по особо важным делам ГУБКиЭП МВД Республики Беларусь Вероника ПОСМЕТЬЕВА.