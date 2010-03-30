Полтысячи пассажиров эвакуировали из скоростного поезда «Лондон-Брюссель»

Причина – задымление. Никто не пострадал. Пожарная сигнализация сработала сразу после прохождения тоннеля под Ла-Маншем. Причины происшествия пока не известны, проводится расследование. Отметим, железнодорожное движение по маршруту Бельгия-Великобритания восстановили только в начале марта. 15 февраля в пригороде Брюсселя столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли 18 человек, более 170 получили ранения. Это авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории Бельгии.