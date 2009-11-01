Польский вертолет пограничной стражи потерпел крушение в Брестской области

Все три члена экипажа — граждане Польши — погибли.

Упавший вертолет был обнаружен сегодня около пяти утра недалеко от границы в Каменецком районе. Сейчас на месте крушения работают спасательные службы, сотрудники транспортной прокуратуры Беларуси, пограничники и милиция.

На месте падения вертолёта работает комиссия, в составе которой есть как польские, так и белорусские специалисты. Известно, что вертолёт совершал согласованный обеими сторонами облёт государственной границы.

Связь с экипажем пропала около семи часов вечера, о чём сразу же были оповещены белорусские пограничники. Всю ночь продолжались поиски и в районе четырёх часов утра, в 200 м от линии государственной границы белорусские пограничники обнаружили упавший вертолет. Как утверждает польская сторона, вертолёт недавно прошёл технический осмотр и были исправен, пилот имел пятнадцатилетний стаж.

Тела погибших членов экипажа разбившегося польского вертолета доставлены на экспертизу в Брест. Расследовать причины катастрофы будет специальная комиссия, в которую войдут представители Беларуси и Польши. Белорусская транспортная прокуратура проводит проверку.

Виктор Строк, заместитель Брестского транспортного прокурора:

Предварительная версия — техническое повреждение. Никаких внешних факторов нет. По метеоинформации, погодные условия были благоприятными.