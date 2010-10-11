Польская делегация во главе с первой леди Польши Анной Коморовской улетела из Витебска только с третьей попытки

Жена польского Президента Анна Коморовская вместе с родственниками погибших под Смоленском совершали паломничество к месту трагедии. Вечером 10 октября 200 пассажиров должны были двумя рейсами улететь в Варшаву из витебского аэропорта.

Однако один из самолетов оказался неисправным. Пустым в Польшу улетел и лайнер, присланный ему на замену.

Вместо одного неисправного «Боинга» для перевозки 150 пассажиров из Польши прислали два «Эмбрайера». Правда, чтобы дождаться лайнеров, делегации пришлось переночевать в Витебске.

Сергей Рурис, начальник Витебского аэропорта:

Неисправность часть была у самолета, поэтому не вылетел вовремя вчера. Произошла задержка. Претензий у польской стороны к нам нет. Потому что история банальна. Отказ техники. Ну, незначительный. Неисправность практически уже устранена.

Боинг, присланный вместо неисправного, тоже оказался с дефектом. Отправить на нем пассажиров не рискнули. Решили на ночь остаться в Витебске.

Витольд Юраш, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

В итоге властями Витебска была предоставлена гостиница. Я могу сказать, что ас очень впечатлила скорость, с которой все было оформлено. Это просто исключительно. И мы за это очень благодарны.

Польских гостей разместили в гостинице «Лучеса». 152 номера, включая лучшие апартаменты, приготовили за считанные минуты. Встретили горячим ужином, проводили сытным завтраком. Даже за одну ночь постояльцы из Польши успели оценить белорусское гостеприимство.

Елена Сыч, начальник бюро приема и размещения гостиницы «Лучеса»:

Все пожелания были учтены. Было предоставлено горячее питание. Утром гости наши позавтракали и уехали. Благодарили.

Сейчас в витебском аэропорту остался Боинг-737, который вчера не смог подняться в небо из-за отказа одного из двигателей. Неисправность уже устранена. После того как экипаж отдохнет, он вылетит в Варшаву.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск