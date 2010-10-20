Поломка электропоезда привела к столпотворению в минском метро

19 октября в утренний час пик станции «Октябрьская» и «Площадь Ленина» оказались переполнены пассажирами. Поезда приходили с опозданием, люди скапливались даже в вестибюлях метро. Не всем удавалось попасть в вагон с первой и даже второй попытки.

Григорий Якимков, начальник службы движения УП «Минский метрополитен»:

В 7.11 машинист остановил поезд на станции «Площадь Ленина» и попросил пассажиров выйти из вагонов. Причиной тому стала техническая неполадка. Ничего страшного не случилось бы, но по инструкции в таком случае надо продолжить движение порожняком. На небольшой скорости пустой состав проследовал до станции «Московская», где есть ближайший тупик.

На «Московскую» линию вывели резервный состав, но время уже было потеряно, ведь в метро даже секунды имеют значение (поэтому так часто в вагонах и звучит просьба освободить двери и не задерживать поезд). В итоге график движения в час пик был сорван. Вместо положенных двух минут поезда приходили на станции с интервалом минимум четыре минуты, пишет «Р».