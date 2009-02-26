Поломка двигателя или нехватка топлива – возможные причины авиакатастрофы "Боинга" в Амстердаме

Более точные данные станут известны после расшифровки бортовых самописцев. ЧП произошло накануне. «Боинг-737» «Турецких авиалиний» не дотянул до полосы, врезался во вспаханное поле и буквально раскололся на 3 части. По последним данным, погибли 9 человек, в том числе оба пилота. Всего на борту было 134 человека, в основном – граждане Турции и Нидерландов. Ранены около 80-ти пассажиров, 30 пострадавших – в тяжелом и критическом состоянии.