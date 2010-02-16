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Полоцкие спасатели вытащили из снежного заноса в поле замерзающего мужчину

16 февраля 2010 11:18
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Об этом сообщила пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Сообщение о пострадавшем поступило в Полоцкий райотдел по ЧС почти в полночь от его жены, жительницы поселка Коллективный. Мужчина решил сократить путь домой и оказался в беде – в поле около озера Ропнянское он попал в снежный занос, а женщина вместе с 15-летним сыном не смогли ему помочь.

Сотрудники подразделения МЧС вытащили незадачливого путника из снежного плена и, оказав первую помощь, передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина 1964 года рождения с диагнозом «переохлаждение и обморожение конечностей» доставлен в реанимационное отделение Полоцкой центральной городской больницы, передает БЕЛТА.

# происшествия

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