Полоцк: двое братьев – 6 и 7 лет – на пешеходном переходе попали под колеса Volkswagen Passat

Новости Беларуси. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Шестилетний и семилетний мальчики – двоюродные братья – с травмами доставлены в больницу.

За рулем Volkswagen Passat находился 50-летний мужчина.

Неделей ранее в ДТП в Орше пострадал школьник. Водитель SsangYong не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на ученика 10-го класса, жителя деревни Юрцево. Подросток госпитализирован в отделение травматологии городской больницы.

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