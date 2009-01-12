Полностью все технологические процессы на предприятии «Гродно Азот» будут восстановлены не ранее 14 января

Здесь продолжается ликвидация последствий отключения электроэнергии на промышленных гигантах города.

Напомним, 10 января из-за поломки на городской ТЭЦ – 2 снизилась подача электричества на два крупных предприятия областного центра. На «Гродно Азот» это привело к остановке производства. Сегодня здесь возобновили выпуск всех видов продукции, однако, на полную мощность предприятие выйдет не раньше 14 января.

Причиной остановки двух крупнейших химических предприятий Гродно стал обыкновенный высоковольтный изолятор. 10 января в 15 часов 15 минут именно он вышел из строя на городской ТЭЦ – 2. Подача электричества в энергетические сети предприятий снизилась в 6 раз.

От сбоя в городской энергетической системе больше всего пострадало предприятие Гродно Азот. Здесь на несколько минут остановилось всё производство. Был нарушен непрерывный технологический процесс. Теперь чтобы заново запустить все цеха понадобиться не один день.

Предприятие уже возобновило выпуск всех видов продукции. Однако, для запуска цеха по производству аммиака потребуется еще два дня. С меньшими потерями преодолеть энергетический голод удалось другому крупному предприятию.

Неполадки на ТЭЦ – 2 устранили за пять минут. Для расследования обстоятельств ЧП создана специальная комиссия. Ей предстоит выяснить, как изолятор с явным заводским дефектом был установлен на высоковольтную линию.

Аварийное отключение электричества прямого ущерба предприятиям не нанесло. Но экономические потери от вынужденного простоя еще предстоит посчитать.

