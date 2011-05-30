Прямой эфир

Полиция Турции задержала владельца яхты, во время поездки на которой русские туристы отравились некачественным алкоголем

30 мая 2011 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По последним данным, в больницах Антальи и Бодрума продолжают оставаться 19 россиян.

Состояние шести врачи оценивают как крайне тяжёлое. Одна из пострадавших скончалась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отдых на яхте был организован частной компанией. С жалобами на симптомы острого отравления люди начали обращаться в больницы на следующий день. Анализы подтвердили, что причиной заболевания стал некачественный алкоголь. Местные власти проводят расследование происшествия.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2011 12:58

Мощный взрыв прогремел на нефтебазе в Петропавловске-Камчатском

30 мая 2011 11:57

В Турции во время прогулки на яхте 70 российских туристов отравились некачественным алкоголем

29 мая 2011 00:26

Разгон студенческой демонстрации в Барселоне превратился в кровавую бойню. Ранения получили более 120 человек