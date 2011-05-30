Полиция Турции задержала владельца яхты, во время поездки на которой русские туристы отравились некачественным алкоголем

По последним данным, в больницах Антальи и Бодрума продолжают оставаться 19 россиян.

Состояние шести врачи оценивают как крайне тяжёлое. Одна из пострадавших скончалась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отдых на яхте был организован частной компанией. С жалобами на симптомы острого отравления люди начали обращаться в больницы на следующий день. Анализы подтвердили, что причиной заболевания стал некачественный алкоголь. Местные власти проводят расследование происшествия.