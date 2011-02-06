Полиция Туниса открыла огонь на поражение по демонстрантам: четыре человека погибли

Не прекращаются беспорядки и в Тунисе. В городе Кеф на северо-западе страны в результате столкновения демонстрантов и полиции погибли четыре человека. Накануне у здания префектуры собрались до 300 манифестантов. Они требовали отставки шефа городской полиции, которого обвиняли в злоупотреблениях служебными полномочиями. Однако мирная демонстрация быстро переросла в столкновение. Участники протестов забросали здание камнями и зажигательными смесями. В свою очередь, полиция открыла огонь на поражение.