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Полиция Туниса открыла огонь на поражение по демонстрантам: четыре человека погибли

06 февраля 2011 16:33
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Не прекращаются беспорядки и в Тунисе. В городе Кеф на северо-западе страны в результате столкновения демонстрантов и полиции погибли четыре человека. Накануне у здания префектуры собрались до 300 манифестантов. Они требовали отставки шефа городской полиции, которого обвиняли в злоупотреблениях служебными полномочиями. Однако мирная демонстрация быстро переросла в столкновение. Участники протестов забросали здание камнями и зажигательными смесями. В свою очередь, полиция открыла огонь на поражение.
# происшествия

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