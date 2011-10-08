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Полиция Нью-Йорка арестовала около сотни человек, подозреваемых в мошенничестве, грабеже и подделке удостоверений личности

08 октября 2011 16:35
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Все задержанные причастны к самому крупному в истории США делу о хищении персональных данных. Мошенники устраивались на работу в магазины и рестораны, где с помощью электронных устройств похищали данные клиентов, вносили их в незаполненные кредитные карточки, которыми потом злоумышленники пользовались. По предварительным данным, ущерб от мошенничества составил 13 миллионов долларов.
# происшествия

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