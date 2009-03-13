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Полиция Нидерландов предотвратила серию взрывов в Амстердаме

13 марта 2009 08:56
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Спецслужбам удалось получить оперативную информацию о нескольких подозреваемых, которые якобы собирались заложить бомбы сразу в нескольких людных местах. В частности, в торговом центре, в концертном зале и на футбольном стадионе. По подозрению в подготовке взрывов задержаны 7 человек — выходцы из Марокко. Следователи предполагают, что среди них родственник одного из террористов, устроивших пять лет назад взрывы в Мадриде. В квартирах арестованных проводят обыски. Ведётся расследование.
# происшествия

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