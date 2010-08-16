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Полиция эвакуировала 30 тысяч паломников из храмового комплекса во французском Лурде

16 августа 2010 08:50
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Это произошло из-за угрозы теракта. О якобы заложенном взрывном устройстве неизвестный сообщил по телефону. Саперы с собаками обследовали святые места, но никаких подозрительных предметов не обнаружили. Церковную службу возобновили только через пять часов.Накануне католики отмечали День Вознесения Богородицы. А в Лурде находится особо почитаемый храм, он построен на том месте, где, по преданию, 152 года назад одной из жительниц явилась Дева Мария. Лурд называют одним из самых посещаемых городов не только Франции, но и в Европе.
# происшествия

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