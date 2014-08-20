Полицейские штата Миссури застрелили еще одного молодого афроамериканца

Новости США. 23-летенего темнокожего мужчину застрелили полицейские. Все произошло в американском штате Миссури. Мужчина, вооруженный ножом, прокричал: «Стреляйте! Убейте меня!».

И пули в него выпустили двое полицейских.

Напомним, в Фергюсоне вторую неделю продолжаются беспорядки, вызванные убийством 18-летнего Майкла Брауна. От полученного ранения юноша скончался на месте происшествия.

На улицы города вышли сотни жителей. Они требуют от правительства разобраться в произошедшем. Обстановка остается крайне напряжённой. В город стянуто свыше 50 полицейских патрулей. Смотрите видео.