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Полеты самолетов Ан-22 и бомбардировщиков Ту-95 приостановлены

29 декабря 2010 12:40
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На такие меры пошли после авиакатастрофы Ан-22 под Тулой. Крушение произошло этой ночью. Погибли 12 военных летчиков – состав двух экипажей. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Среди возможных причин катастрофы – отказ двигателя. Такой тип разработали еще в 50-х, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И военные эксперты считают, что самолеты с этим видом двигателя отжили свой срок, однако замены им на данный момент нет.

Авиакатастрофа в Тульской области: разбился самолет Минобороны России. Погибли 12 человек

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