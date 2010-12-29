Полеты самолетов Ан-22 и бомбардировщиков Ту-95 приостановлены

На такие меры пошли после авиакатастрофы Ан-22 под Тулой. Крушение произошло этой ночью. Погибли 12 военных летчиков – состав двух экипажей. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Среди возможных причин катастрофы – отказ двигателя. Такой тип разработали еще в 50-х, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И военные эксперты считают, что самолеты с этим видом двигателя отжили свой срок, однако замены им на данный момент нет.

Авиакатастрофа в Тульской области: разбился самолет Минобороны России. Погибли 12 человек