Полеты авиации белорусской армии временно приостановлены в связи с расследованием крушения вертолета Ми-24
Новости Беларуси. Боевая машина ВВС и войск ПВО Беларуси потерпел крушение вечером 29 ноября во время захода на посадку в районе аэродрома Пружаны в Брестской области. Все члены экипажа погибли.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемые причины авиакатастрофы — техническая неисправность либо ошибка пилотирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крушение Ми-24 под Пружанами – самое сильное потрясение для 181-й боевой вертолетной базы со времен Афганской войны