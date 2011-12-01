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Полеты авиации белорусской армии временно приостановлены в связи с расследованием крушения вертолета Ми-24

01 декабря 2011 08:49
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Новости Беларуси. Боевая машина ВВС и войск ПВО Беларуси потерпел крушение вечером 29 ноября во время захода на посадку в районе аэродрома Пружаны в Брестской области. Все члены экипажа погибли.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемые причины авиакатастрофы — техническая неисправность либо ошибка пилотирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение Ми-24 под Пружанами – самое сильное потрясение для 181-й боевой вертолетной базы со времен Афганской войны

# происшествия

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