Полеты авиации белорусской армии временно приостановлены в связи с расследованием крушения вертолета Ми-24

В Турции неизвестный с криками «Аллах, Акбар!» расстреливал туристов у мечети в историческом центре Стамбула. Ранены три человека

Новости Турции, Стамбул. В тот момент люди как раз выходили из автобуса. По последним данным, ранены три человека. Злоумышленник был вооружен помповым ружьем.