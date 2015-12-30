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Полет потерпевшего крушение самолета на Аляске был несанкционированным

30 декабря 2015 07:37
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Новости США. Легкомоторный самолет потерпел крушение на Аляске. Пилот воздушного судна погиб. При падении он задел два офисных центра. Одному из зданий нанесен серьезный ущерб, у него откололся внушительный бетонный фрагмент. ЧП произошло рано утром, и в офисе никого еще не было, поэтому там никто не пострадал. 

Есть информация, что самолет принадлежал гражданскому подразделению ВВС США, которое оказывает помощь во время поисково-спасательных операций. Выяснилось, что полет, ставший роковым, не был санкционирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Авиакатастрофа

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