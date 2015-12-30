Полет потерпевшего крушение самолета на Аляске был несанкционированным

Новости США. Легкомоторный самолет потерпел крушение на Аляске. Пилот воздушного судна погиб. При падении он задел два офисных центра. Одному из зданий нанесен серьезный ущерб, у него откололся внушительный бетонный фрагмент. ЧП произошло рано утром, и в офисе никого еще не было, поэтому там никто не пострадал.

Есть информация, что самолет принадлежал гражданскому подразделению ВВС США, которое оказывает помощь во время поисково-спасательных операций. Выяснилось, что полет, ставший роковым, не был санкционирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.