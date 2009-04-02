Покупка в сельском магазине превратилась для жительницы Барановичей в детективную историю

Принеся домой чипсы, она поняла, что маленькая радость может обернуться большой проблемой для здоровья...

Срок годности продукта истек больше года назад. Попытка восстановить справедливость приняла неожиданный поворот для всей деревни.

История с просроченным душком для нее – без срока давности. Елена точно помнит: как раз на этих полках, по соседству с пряниками, в ее рацион добавили горчинки. Ведь чипсы искали со вкусом паприки, а нашли – с привкусом времени. На упаковке обнаружилось, что срок годности истек полтора года назад!

Продавец, а на тот момент заведующая – Инна Коршун – недоумевает, как такое могло поизойти, и парирует: тут нужен соколиный глаз. Когда в коробке – сотня пачек с хрустом, к каждой не присмотришься.



Антонина ПОЛЯКОВА, консультант управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой, Министерства торговли Республики Беларусь: «Такая ситуация является недопустимой. В данной ситуации нарушены и правила торговли, нарушены нормы санитарные, то есть реализация товара с просроченным сроком годности. Может быть наложен штраф от 20 до 50 базовых величин. Изначально надо обратиться в райисполком».

Иван КЛИШЕВСКИЙ, председатель Ляховичского райисполкома: «Все-таки, деревня. Оно не так раскупается. А тут торговля, наверное, чуть-чуть не так подработала».

За продовольственной правдой сельчане отправились на местный верх. Обиженные ходоки дошли до главы района. Но после визита обиделись еще больше. Мол, председатель ссылался на подобные проблемы не то, что в деревенском магазине – во многих областных.

Сроки годности продуктов, в 2008, по сути, тоже уже просроченном, по всей Беларуси проверяли больше семи тысяч раз. И, как оказалось, для провизии с душком находилось место даже в минских супермаркетах. Мы вот тоже проинспектировали. И отнюдь не чипсы. В соседнем холодильнике средний кусочек сыра неожиданно оказался крайним. Товар был просрочен. Продавец сразу же убрала его с витрины…



Поэтому торговая точка в конкретной деревне – далеко не единственная в магазинном многоточии. Свежие продукты в самом брендовом гастрономе порой оказываются кулинарным изыском. И точно таким же деликатесом становится обычное понимание, которого ждут, но не всегда дожидаются от чиновников на местах. Ведь то, что для кого-то – мелочная проблема, для других может стать проблемой долгосрочной для здоровья. И вопрос здесь вовсе не в пакетике чипсов.