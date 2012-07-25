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Пока хозяева квартиры собирались на работу, житель Жлобина успел украсть у них камеру, продать ее на рынке и на вырученные день устроить им завтрак

25 июля 2012 09:50
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Новости Беларуси. Достойный книги рекордов Гиннесса случай произошел в Жлобине. Молодой человек по просьбе хозяев после совместной вечеринки пришел к ним домой, чтобы разбудить на работу. Пока они просыпались-умывались-собирались, парень успел найти у них на кухне видеокамеру, продать ее на рынке, купить продукты и спиртное и вернуться, чтобы опохмелиться и закусить вместе с ними!

Во всяком случае, такую байку о своей сверхскорости рассказал оперативникам парень, когда его поймали: хозяева, еще не знавшие героизма своего товарища, заявили о пропаже камеры в милицию, сообщает  ctv.by. Хотя, не исключено, что хозяева просто очень долго собирались на работу.

Возбуждено уголовное дело.
 

 

# происшествия # Криминал # Кража

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