Пойманы похитители евро из «Белнефтехима»

Уголовное дело по признакам преступления, состав которого предусмотрен ст.210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» Уголовного кодекса Беларуси, возбуждено Комитетом государственной безопасности в отношении троих белорусов (директор ОАО «Медпласт» (Гомель) и жители города Минска).Они подозреваются в том, что, вступив в сговор, похитили не менее 130 тыс. евро из инновационного фонда концерна «Белнефтехим», для чего была разработана определенная схема.

Так, в апреле-мае 2009 года на «Медпласте», подчиненном концерну "Белнефтехим", проводился конкурс по закупке баллонов, предназначенных для хранения и транспортировки окиси этилена. Победу в конкурсе одержала кипрская фирма, предложившая вышеуказанное оборудование по цене, завышенной в 4 раза. Вскоре с "победителем" был заключен контракт на поставку в адрес ОАО «Медпласт» партии из 100 баллонов общей стоимостью более 290 тыс. евро.



Несмотря на то, что поставленное оборудование не соответствовало необходимым техническим характеристикам, деньги за него на счет кипрской коммерческой структуры перечислили. Потом часть денег была переведена на счета оффшорной структуры на Виргинских островах и похищена. Речь идет о сумме не менее 130 тыс. евро.



Директора ОАО «Медпласт» сотрудники КГБ задержали после того, как он получил причитающуюся ему долю в сумме $32 тыс. Помимо уголовного дела по ст.210 УК в отношении директора «Медпласта» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, состав которого предусмотрен ст.430 "Получение взятки".



На данный момент вышеуказанным гражданам предъявлены обвинения. Проводятся следственные действия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного управления КГБ.



Женщина-гипнотизер украла из главного банка страны миллионы рублей



В г.Волжский Волгоградской области арестована жительница Липецкой области, незаконно получившая от загипнотизированного кассира-оператора в отделении Сбербанка РФ 2,6 млн руб.



Как сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области, в обмен женщина обещала работнику банка снять порчу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

