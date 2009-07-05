Пойман сигнал от черных ящиков разбившегося аэробуса A310-300

Поисковые службы запеленговали сигналы радиомаяков «черных ящиков»" самолета A310-300 авиакомпании Yemenia Airways, который 30 июня потерпел катастрофу на подлете к Коморским островам.

Аппаратура засекла сигналы радиомаяков во время поисковых работ под водой. Записи «черных ящиков», считают специалисты, помогут установить причину катастрофы лайнера. О глубине, на которой могут находится бортовые самописцы, информация не поступала.



На борту разбившегося самолета находились 153 человека, он упал в Индийский океан в нескольких километрах от побережья Коморских островов. В катастрофе чудом выжила 14-летняя француженка Бахиа Бакари.



В качестве основных версий причин катастрофы назывались неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность самолета. Ранее поступала информация о том, что лайнер прошел технический осмотр в мае 2009 года, примерно за месяц до катастрофы.



Однако по информации агентства Reuters, упавший аэробус вызывал вопросы у европейских контролирующих органов еще в 2007 году. По неподтвержденным данным, произведенному в 1990 году самолету запретили появляться в небе Евросоюза в связи с большим количеством неполадок в работе его систем, сообщает Lenta.ru.