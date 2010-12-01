Пойман черный трасплантолог - гражданин Израиля, выходец из Беларуси

Жертв злоумышленники подыскивали через Интернет и переправляли в Эквадор и Косово, где проводились операции по изъятию почек и их пересадке состоятельным реципиентам. Доноры выезжали за рубеж добровольно. За изъятую почку каждому полагалась плата в размере $10 тыс., однако после хирургического вмешательства не все получали оговоренную сумму, оставшиеся деньги им необходимо было «отработать», завербовав новых жертв. Подобные махинации преступная группа совершала в период с 2008 по 2010 год. Фигуранты дела задержаны на территории Украины.
Уже установлены личности троих белорусов и десятков граждан Украины, ставших жертвами подозреваемых, сообщает ctv.by.