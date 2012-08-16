Пойман 22-летний могилёвский маньяк, полгода державший жителей в страхе

Новости Беларуси. В Могилёве задержан предполагаемый маньяк, который почти полгода в страхе держал целый район города. Все его нападения были практически идентичны и происходили в одном и том же квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время по предварительной информации ему удалось совершить 4 попытки сексуальных домогательств. Сценарий был один и тот же. Девушек он подстерегал в подъезде, затем заходил вместе с ними в лифт, после чего и нападал на своих жертв. Все нападения подозреваемый совершал в одном районе. Три из них - в подъездах одного и того же дома.

Валерий Господарёв, начальник Октябрьского районного отдела Следственного комитета по Могилёвской области:

Выслеживал своих жертв, заходил в подъезды и нападал на них. С этим человеком проводим сейчас следственные мероприятия. И беспокоится гражданам Октябрьского района о том, что ещё будут дальше совершаться подобные нападения, не стоит.

Местные жители до сих пор не могут отойти от ужаса. По их рассказам, среди жертв маньяка были и несовершеннолетние.

Жители города Могилёва:

Здесь милиции был полный город. Если бы не они, то был бы самосуд. Вы понимаете. Маньяк держал в страхе 2 дома. В подъезд боялись заходить, всегда кто-то встречал. Боялись, ведь у нас и внуки, и дети. Там над одной девочкой он столько издевался. Если бы это коснулось моей дочери, то я бы его...

Пока в целях следствия все подробности дела правоохранители не сообщают. С их слов стало известно лишь, что подозреваемый ранее не был судим и ему всего 22 года. Сейчас он уже даёт признательные показания. Несколько пострадавших его уже опознали. Пока в отношении задержанного возбуждены только 3 уголовных дела по фактам хулиганства. Не исключено, что с ходом следствия в деле будут фигурировать и новые более серьёзные статьи Уголовного кодекса.