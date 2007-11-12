Прямой эфир

Поисковая операция в Азовском море продолжается

12 ноября 2007 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На косе Тузла спасатели обнаружили тела трех человек. Предположительно это члены экипажа затонувшего сухогруза "Нахичевань". Продолжаются поиски еще пятерых моряков.
Напомним, в воскресенье у берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие, по меньшей мере, девять судов, в том числе, судно с грузом серы и нефтяной танкер. В результате чего более двух тысяч тонн топлива попало в Азовское море.
При крушении сухогруза недалеко от Севастополя пропали без вести 15 иностранных моряков. В Крыму из-за урагана сотни населенных пунктов остались без тепла и электричества. От стихии пострадали также Херсонская и Николаевская области.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
11 ноября 2007 17:00

Керченский пролив на грани экологической катастрофы

10 ноября 2007 17:19

Шторм "Тито", бушующий в Северном море, обрушился на Германию

09 ноября 2007 14:07

В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ