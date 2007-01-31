Поиски, утонувшего в Березенском районе, дайвера возобновились

Вот уже две недели Березенский район в центре внимания прессы и профессиональных дайверов Беларуси. Здесь в карьере утонул один из руководителей столичного клуба аквалангистов. Подводная рыбалка для него завершилась трагически, после очередного погружения Дмитрий пропал. Друзья аквалангиста до сих пор не могут понять, что стало причиной трагедии. Дмитрий опытный дайвер с большим стажем погружений под воду. Охотился и раньше на злополучном карьере, но на этот раз, что-то пошло не так. Все попытки найти аквалангиста закончились неудачей, глубина водоема более 20 метров, да и видимость на пределе.

Карьер и раньше имел дурную славу. Не так давно здесь утонули три рыбака. Сегодня в поисках участвуют водолазы из столицы, Березенский МЧС, друзья Дмитрия и даже экстрасенс - пока безрезультатно.

Дмитрию было 34 года, дома осталась жена и девятилетний сынишка. Друзья дайвера говорят, что будут искать до тех пор, пока не обнаружат аквалангиста. Лед на водоемах еще не достаточно прочный, но рыбаков-экстремалов это не останавливает. С одной стороны на весах килограмм рыбы, с другой - жизнь человека. Ставка слишком высока, ведь ошибаются даже профессионалы.