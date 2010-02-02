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Похороны в Минске закончились пожаром

02 февраля 2010 11:56
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В одной из столичных квартир покойницу накануне провожали в последний путь. Погребение должно было состояться утром. Вечером, следуя традициям, родственники рядом с одром зажгли свечи, здесь же поставили пластмассовые венки, а сами неосмотрительно удалились. Как рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Александр Лапаник, сообщение о пожаре на улице Громова поступило около десяти часов вечера. Возгорание произошло на седьмом этаже, а спустя пару минут густой дым заполнил еще шестой и пятый. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли шестерых людей (в том числе пятерых детей), которых пришлось выводить на свежий воздух в кислородных масках. Были эвакуированы еще два десятка соседей.
# происшествия

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