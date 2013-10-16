Похороны нацистского преступника привели к акциям протеста в Италии

Новости Италии. В Италии отказались хоронить нацистского преступника Эриха Прибке. Закрытые похороны пришлось прервать. С одной стороны, на акцию протеста вышли местные жители. С другой, на церемонию проникли неофашисты. Отказалась отпевать умершего, так и не раскаявшегося в содеянном, и католическая церковь. Сейчас ведутся переговоры о вывозе тела Прибке на его историческую родину в Германию, где уже прозвучали резкие высказывания о его личности.

Бывший офицер СС лично участвовал в расправе над 335 мирными жителями Рима в 1944 году. В Италии его приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал под домашним арестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.