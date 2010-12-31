Похитители вывески «Arbeit Macht Frei» получили по 2,5 года тюрьмы

В Польше поставлена точка в громком деле о краже вывески из нацистского концентрационного лагеря Освенцим.

Суд приговорил шведа Андерса Хегстрема, который организовал похищение, к 2,5 годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет на родине, куда его экстрадируют в ближайшее время. Двое его сообщников также получили по два с половиной года тюрьмы.

Железная надпись «Arbeit Macht Frei (Труд освобождает)» с ворот концлагеря была украдена в прошлом декабре. Впоследствии полиция обнаружила вывеску распиленную на три части на севере Польши. Сейчас она находится в музее Освенцима.