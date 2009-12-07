Похищение фотографии с надгробия для убийцы стало роковым

Милиция задержала в Узденском районе жителя Заславля, который в ноябре этого года убил свою бывшую жену, а 5 декабря украл фотографию с ее надгробия.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома.

В минувшую субботу в Узденское РОВД от женщины поступило сообщение о том, что с надгробия ее тети на кладбище в деревне Борки похищена фотография. В тот же день в милицию сообщили, что неизвестный проник в нежилой дом. В этом доме милиционеры и обнаружили под кроватью неработающего жителя Заславля 1962 года рождения. Задержанный уже был судим за угрозу убийством, а с 25 ноября 2009 года разыскивался Минским РУВД за убийство бывшей жены.

При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, бросившись на них с ножом. Милиционеры применили табельное оружие. Мужчина был ранен и госпитализирован в Узденскую центральную районную больницу.

По факту убийства жены в отношении задержанного уже было возбуждено уголовное дело, а теперь к нему добавилось дело по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».