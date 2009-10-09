Пограничники обнаружили лагерь нелегальных украинских сборщиков клюквы

На территории Столинского района в 17 км от линии госграницы был обнаружен лагерь сборщиков дикоросов.

Лагерь представлял собой два шалаша, которые охранял гражданин Украины. Позже были задержаны еще 9 украинских граждан, которые базировались в лагере и занимались на территории Беларуси незаконным сбором клюквы. Все задержанные являются жителями приграничной деревни Дроздынь Ракитновского района Ровенской области. Они были переданы представителям пограничной службы Украины.

В Госпогранкомитете отметили, что проблема нелегальных сборщиков дикоросов на белорусско-украинской границе существует давно. Например, для жителей вышеуказанной деревни сбор клюквы является единственным заработком. При этом интерес к нелегальным походам за ягодой пробуждает ее цена. Если в приграничье один килограмм клюквы стоит 4 гривны, то в Киеве – 20 гривен, сообщает БЕЛТА.