Пограничники напоминают: "зеленый" коридор - бесплатный

В пункте пропуска "Варшавский мост" за пересечение границы по "зеленому" коридору мошенники собирали с иностранцев деньги. Они рассчитывали на то, что не все туристы знают о системе "зеленого" и "красного" коридоров, действующих с прошлого года. Белорусские пограничники задержали злоумышленников с поличным.На подъезде к пункту пропуска мошенники предлагали владельцам машин, преимущественно с немецкими номерами, за 100 евро упростить переезд через границу. За определенное вознаграждение, "клиентов" направляли в сторону "зеленого" коридора.