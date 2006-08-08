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Пограничники напоминают: "зеленый" коридор - бесплатный

08 августа 2006 12:09
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В пункте пропуска "Варшавский мост" за пересечение границы по "зеленому" коридору мошенники собирали с иностранцев деньги. Они рассчитывали на то, что не все туристы знают о системе "зеленого" и "красного" коридоров, действующих с прошлого года. Белорусские пограничники задержали злоумышленников с поличным.На подъезде к пункту пропуска мошенники предлагали владельцам машин, преимущественно с немецкими номерами, за 100 евро упростить переезд через границу. За определенное вознаграждение, "клиентов" направляли в сторону "зеленого" коридора.
# происшествия

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