Погода в Европе: снегопады и еще раз снегопады

В Старом Свете продолжают бороться с последствиями снегопадов, обрушившихся на многие европейские страны.

Из-за снежного циклона там отменены или задержаны сотни авиарейсов. Десятки тысяч пассажиров в аэропортах Франции, Австрии, Германии, Бельгии ждут своих вылетов.

Перекрыты и многие автомобильные дороги. Снегопады стали причиной многочисленных ДТП.

Из-за стихии по-прежнему нарушено сообщение между Парижем и Лондоном. А в Польше жертвами похолодания стали 42 человека. Ночью здесь температура опускалась ниже двадцатиградусной отметки.

В Великобритании, Германии и Бельгии снег на дорогах привел к многочисленным пробкам, авариям и несчастным случаям.