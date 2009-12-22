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Погода в Европе: снегопады и еще раз снегопады

22 декабря 2009 08:09
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В Старом Свете продолжают бороться с последствиями снегопадов, обрушившихся на многие европейские страны.

Из-за снежного циклона там отменены или задержаны сотни авиарейсов. Десятки тысяч пассажиров в аэропортах Франции, Австрии, Германии, Бельгии ждут своих вылетов.

Перекрыты и многие автомобильные дороги. Снегопады стали причиной многочисленных ДТП.

Из-за стихии по-прежнему нарушено  сообщение между Парижем и Лондоном. А в Польше жертвами похолодания стали 42 человека. Ночью здесь температура опускалась ниже двадцатиградусной отметки.

В Великобритании, Германии и Бельгии снег на дорогах привел к многочисленным пробкам, авариям и несчастным случаям.

# происшествия # Фотофакт

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